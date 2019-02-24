Başkan Erdoğan, özel bir TV kanalının canlı yayınında 31 Mart Yerel Seçimlerine ve gündeme dair soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan, ABD'nin terör örgütlerine yapmış olduğu yardımı gözler önüne seren film ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Defaatle bunları söylemiş olmamıza rağmen Amerika'dan 23 bin civarında TIR ve kamyon Suriye'nin kuzeyine, mühimmat, araç-gereç, birçok silah getirmiş olmasının izahı ne olacak? Bunu bize nasıl izah edecekler?" ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan: ABD bunu bize nasıl izah edecek?24.02.2019 00:00
- Başkan Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirdi
- Başkan Erdoğan: ABD bunu bize nasıl izah edecek?
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