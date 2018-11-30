Haberler Web TV Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

30 Kasım 2018, Cuma

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları