Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü 30 Kasım 2018, Cuma

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti.