Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız kış öncesi çalışmalarını hızlandırarak Şırnak ve Artvin il merkezleri ile 42 ilçe ve 4 organize sanayi bölgesi doğal gazın konforu ile tanıştırdı. Deniz ve sondaj çalışmaları ile 2. gemimizin sözleşmesini imzaladık. O da çalışma ekibimize katıldı. Özbekistan ve Sudan'da jeo-kimya çalışmalarımızı tamamladık. Afrika'da da yaygınlaştırdık. Gerek devlet, gerek özel sektör olarak tarım alanında çalışmalara Türkiye olarak gireceğiz. Tuz Gölü kapasitemizi artırdık. Kamuya ait kömür sahalarını özel sektörün işletmesine açtık. 3 bin megavat gücündeki güneş enerjisi santralleri için yarışma ilanına çıktık. TürkAkım projesinin ülkemiz kısmına başlıyoruz, 2019 sonuna kadar bitireceğiz. Batıda ne varsa Doğu ve Güney Doğu'da o var. Türk Kürt Çerkez ayrımı yok. Yaradılanı Yaradandan ötürü sevdik.
Başkan Erdoğan: "81 il merkezinin tümünde doğal gazı ulaştırmış oluyoruz"13 Aralık 2018, Perşembe
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