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Başkan Erdoğan 23 Nisan gala programında çocuklara seslendi

23.04.2019 19:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki 23 Nisan gala programında konuştu. Erdoğan çocuklara "Kardeşliğinizi, sevginizi, dünyayı değiştirebileceğinize dair inancınızı asla kaybetmeyin" mesajını verirken mavi balina gibi tehlikelere dikkat çekerek teknolojinin esiri olunmaması tavsiyesinde bulundu. .


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