Başkan Erdoğan 15 Temmuz gecesi yaşanan o olayı anlattı: Gavur, Ankara'yı bombalıyormuş dayanın...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi. Erdoğan, burada 15 Temmuz gecesi yaşanan bir hadiseyi anlattı.
Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi yaşanan o hadiseyi anlattı:
"DİYORLAR Kİ GAVUR ANKARA'YI BOMBALIYORMUŞ DAYANIN GELİYORUZ?"
Erdoğan, "Sizlere 15 Temmuz gecesi yaşanan bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Adanalı vatandaşlar Ankaralı bir hemşehrilerini arıyorlar. Diyorlar ki gavur Ankara'yı bombalıyormuş dayanın geliyoruz. Düşman Çanakkale'ye dayandığında da böyle davranmışlardı. Evet milletimiz darbe girişiminin gerisindeki silüeti resmetmiş ve hemen tavrını almıştır." dedi.
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