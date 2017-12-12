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Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine sokan sözler

11 Aralık 2017, Pazartesi
TBMM'de Meclis Bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Başbakan Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'nun iddialarını tek tek çürüttü.
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Sinan Demir Sinan Demir

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cevapla 11.12.2017 22:50
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