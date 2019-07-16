Başakşehir'in yıldızı Demba Ba: İslam inancından rahatsız olanlar var 16.07.2019 14:27

Medipol Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba, Başakşehir'in yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki kampında açıklamalarda bulundu. Demba Ba: ''Batı ülkelerinde bu inancı çürütmek isteyen, İslam inancından rahatsız olanlar var. Batı ülkeleri tabii ki bunun (İslam'ın) kalkmasını istiyor. Bunun olmamasını istiyor, Müslüman ülkeler bu nedenle her zaman yoğun bir saldırıya uğruyor. Biz Müslümanlar olarak kendi içimizde kenetlenirsek, dağılmazsak bizi kim yıkabilir ki? Kimse yıkamaz. Biz inancımızla güçlü bir şekilde kaldıkça hiçbir batı ülkesi ya da batı düşüncesi bizi yıkamaz." dedi.