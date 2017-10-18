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Barzani'nin bayrağı meclisten böyle indirildi

17 Ekim 2017, Salı
Bağdat hükümetine bağlı orduların dün gerçekleştirdiği Kerkük operasyonu başarıya ulaştı. Akam saatlerinde Valilik binasının alnımasıyla büyük ölçüde kontrolü sağlayan Irak Ordusu, valiliğin de alınmasının ardından İl Meclisi'nde IKBY bayrağını indirdi.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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serdar serdar

ayrılıkçı kürtler, sömürgeci amerikan desteği yüzünden çok şımardılar... barzani, pyd-pkk bütün kuklalar gününü görecek

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cevapla 17.10.2017 13:26
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