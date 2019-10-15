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'Barış Pınarı' harekatından sıcak çatışma anları kamerada |Video

15.10.2019 18:33

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını yerle bir etmek için başlattığı 'Barış Pınarı' harekatı 7. gününde de başarıyla devam ediyor. Resulayn ve Tel Abyad terör örgütü PKK/PYD-YPG'li teröristlerden arındırıldı. Harekattan sıcak çatışma anları kameralara anbean yansıdı. Bölgedeki son durumu sınır hattında bulunan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.


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