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Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı da başladı! İşte kara harekatından ilk görüntüler...

09.10.2019 23:47

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı." ifadeleri kullanıldı. İşte 'Barış Pınarı' kapsamında başlatılan kara harekatından ilk kareler...


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