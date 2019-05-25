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Barbaros Hayrettin Paşa'ya Çimariva selamı

25.05.2019 13:52

Deniz Kurdu-2019 tatbikatına ardından üslerine dönüşe geçen TCG Bandırma, TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç gemileri saat 10.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. İstanbul Boğazı'nı geçen savaş gemileri Barbaros Hayreddin Paşa'nın bulunduğu Beşiktaş yakınlarına geldiklerinde Çimariva selamına durdular.


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