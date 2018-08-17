Bakırköy Kennedy Caddesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken taksi hurdaya döndü.
Bakırköy’de kaza: 2’si ağır 3 yaralı17 Ağustos 2018, Cuma
- Bakırköy’de kaza: 2’si ağır 3 yaralı
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