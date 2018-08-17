Yol Durumu

Bakırköy’de kaza: 2’si ağır 3 yaralı

17 Ağustos 2018, Cuma

Bakırköy Kennedy Caddesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken taksi hurdaya döndü.

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