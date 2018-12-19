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Bakan Pekcan: 'ABD'ye karşı ilk davamızı kazandık'

19 Aralık 2018, Çarşamba

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Dünya Ticaret Örgütü’nde demir çelik sektörüyle ilgili oldukça yoğun çalışmalarımız var. ABD yüzde 15 ek vergi koymuştu, yüzde 25 artı yüzde 25'ten önce. İlk davamızı dün kazandık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.


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