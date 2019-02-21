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Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Mazot ve gübre ödemeler yarın başlıyor

21.02.2019 17:32

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarından itibaren başlanacak, çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödeme yapılacak." dedi.


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