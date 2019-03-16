Bakan Kurum müjdeyi verdi! TOKİ'den ev alanlar için yüzde 22 indirim kampanyası başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar TOKİ'den ev almış vatandaşlarımız var. 210 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte, biz inşallah 21 Mart tarihi itibariyle vatandaşlarımızın borçlarını 19 Nisan'a kadar kapatmaları halinde yüzde 22 indirim kampanyasını başlatıyoruz. Eğer borçlarını kapatırlarsa yüzde 22 indirim alabilecek. İlk defa vatandaşlarımıza duyurmuş olalım." diyerek müjdeyi verdi.
Bakan Kurum müjdeyi verdi! TOKİ'den ev alanlar için yüzde 22 indirim kampanyası başlıyor16.03.2019 10:45
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