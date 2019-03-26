Bakan Çavuşoğlu'ndan Arap ülkelerine Golan Tepeleri tepkisi 26.03.2019 16:17

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD Başkanı'nın, Suriye'nin Golan Tepeleri'ni işgalci İsrail'in toprakları olarak tanıdığını imzaladığı o belge karşısında, bölgedeki Arap ülkelerinden bir ses çıktı mı? İlk tepkiyi kim gösterdi, Türkiye gösterdi. Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri, Amerika ve İsrail'in korkusundan sesini çıkaramıyor." dedi.