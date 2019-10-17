Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Bu bir ateşkes değil harekata ara veriyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü sona erdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetlerarası görüşme de yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu,"PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonu'na ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir." dedi.
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Bu bir ateşkes değil harekata ara veriyoruz17.10.2019 22:00
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