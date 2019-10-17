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Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Bu bir ateşkes değil harekata ara veriyoruz

17.10.2019 22:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü sona erdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetlerarası görüşme de yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu,"PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonu'na ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir." dedi.


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