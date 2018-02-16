Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak "Türkiye Cumhuriyeti, özellikle Doğu Akdeniz başta olmak üzere uluslararası hukuktan kaynaklı tüm haklarını sonuna kadar kullanmakta kararlıdır. Deniz yetki alanlarımız sınırları içinde önümüzdeki dönemde daha etkili bir sismik ve sondaj faaliyeti göstermekte kararlıyız. Eğer Kıbrıs Türkleri, adanın zenginliklerinin paylaşılmasında yok sayılacaksa, Türkiye bunun sonuna kadar karşısında olacaktır" dedi
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