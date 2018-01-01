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Bakan Albayrak: "Tarihi başarılara imza attık"

31 Aralık 2017, Pazar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ilk sondaj gemisinde incelemelerde bulundu. Albayrak, "Gemimiz 230 metre uzunluğunda 36 metre genişliğinde 6. nesil son teknoloji bir sondaj gemisi. Bizde yeni yıla burada girelim istedik. Türkiye'ye yakışır bir gemi. Önümüzdeki aylar içerisinde hazırlıklar tamamlandıktan sonra Akdeniz'deki ilk sondajı gerçekleştirmek için yola çıkacak. Enerjide 2017'de tarihi rekorlara imza attık." dedi.
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