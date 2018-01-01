Bakan Albayrak sondaj gemisinin tanıtım filmini paylaştı
31 Aralık 2017, Pazar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin tanıtım filmini paylaştı. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, " Milletimizin duası ile inşallah hayırlı neticeler elde etmek, ülkemize güzel müjdeler vermek bizlere nasip olur" ifadelerine yer verdi.
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