(Halk Bank hakkında) Sayın cumhurbaşkanımızın Trump'la yaptığı görüşme sonrası ifade ettiğinden hareketle muhatabımız bakanla bir görüşme yaptı. Olumlu yapıcı bir görüşme oldu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Halk Bankası ile ilgili farklı yollarda yaptırımla ilgili hiçbir şekilde yaptırımları ihlal etmediğini gördük, gerek arkadaşlar gerek avukatlık firması belgeleri, raporları sağlamaya devam etti. Yine isterlerse yakından takip edeceğimizi belirttik. Raporların, çalışmaların da hukuk içinde bir iletişim içinde ortaya koyduk. Önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. (Paris görüşmesi hakkında) Türkiye Cumhurbaşkanımızın yıllardır diplomatik ve siyasi rasyonalite üzerinde siyasi görüşmeler devam edecek. (İran yaptırımları hakkında) 2009'da da yaşandı. Türkiye muafiyetler almıştı. Petrol ve gaz anlamında da almıştı. Bu 8 ilkeden 1 tanesinin Türkiye olduğu yönünde. Türkiye olarak biz bu anlamda istikrarlı liman açısından en önemli ülkelerin başında geliyor. Enerji kısmında İran önemli bir ülke. Gerek doğalgaz gerek petrol açısından altyapısı çok önemli. En zor ve en kötü dönemlere bile hazırlıklı. Tüm bu çerçevede Türkiye'nin bölgesindeki ticari faaliyetlerini dengeli bir biçimde yürüttüğünü görüyoruz. Bugün açıklanacak. Türkiye'nin de olduğu yönünde bu noktada önümüze bakacağız.
Bakan Albayrak: "HALKBANK'ın yaptırımları ihlal etmediğini gördük"05 Kasım 2018, Pazartesi
- 5 Kasım Müge Anlı'da şok gelişme! Yasemin Oruçoğlu cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı!
- Türkiye İran'a yaptırımlardan muaf olacak mı?
- İstanbul’da 4 kişilik ‘büyücü’ şebekesi çökertildi
- Oyuncu Ahmet Kural, İstanbul Adliyesi'ne geldi
- Bakan Albayrak: "HALKBANK'ın yaptırımları ihlal etmediğini gördük"
- Bakan Albayrak: "Mevduat faizi daha da düşecek"
- Bakan Albayrak; "Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik zaten"
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sağlık çalışanlarının takdirini aldı! EDHO son bölüm dillere desten oldu!
- Çarşaflı firar canından etti... Ailesi odaya kilitledi, 4. kattan çarşafla inmek isterken yere çakıldı
- Başkan Erdoğan: "Dünyada bir numarayız"
- Başkan Erdoğan: "Devrim niteliğinde adımlar attık"
- Asit saldırısına uğrayan Ukraynalı kadın aktivist öldü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.