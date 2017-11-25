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Bakan Albayrak: Denetimler sıklaşacak .

24 Kasım 2017, Cuma
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Antalya'da düzenlenen Maden Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu.
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