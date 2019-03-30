Bahçeli'den sert sözler: Dağda yok ettiklerimizi belediyelere getiremezsiniz 30.03.2019 14:45

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da vatandaşlara hitap etti. Bahçeli, "Türkiye bugün çok ılımlı bir noktaya doğru geliyor. Terörün sonu geliyor. Böyle bir ortamda dağda yok ettiklerimizi belediyelere getiremezsiniz. Binlerce şehidimizi unutamazsınız." dedi.