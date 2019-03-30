Haberler Web TV Bahçeli'den sert sözler: Dağda yok ettiklerimizi belediyelere getiremezsiniz

Bahçeli'den sert sözler: Dağda yok ettiklerimizi belediyelere getiremezsiniz

30.03.2019 14:45

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da vatandaşlara hitap etti. Bahçeli, "Türkiye bugün çok ılımlı bir noktaya doğru geliyor. Terörün sonu geliyor. Böyle bir ortamda dağda yok ettiklerimizi belediyelere getiremezsiniz. Binlerce şehidimizi unutamazsınız." dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları