Bağcılar'da altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı

Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Borularda çıkan alevler çevrede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Sokağa gaz akımının vanadan kapatılması ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 3 binada hafif çaplı hasar meydana geldi.
Bağcılar'da altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı21 Kasım 2018, Çarşamba
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