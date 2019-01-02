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Baba yaşananları gözyaşlarıyla anlattı... Poşeti bıçakla açmak istedi, bıçak gözüne battı

02 Ocak 2019, Çarşamba

İzmir'in Torbalı ilçesinde, market poşetini meyve bıçağıyla açmak isterken gözüne bıçak batan 11 yaşındaki Sudenaz Aldağ, 1,5 yıl sonra kornea nakli oldu.


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