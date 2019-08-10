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Azad Keşmir Başkanı Serdar Mesud Han'dan Keşmir'de soykırım uyarısı!

10.08.2019 05:18

Hindistan’ın aldığı karar sonrası gerilimin hakim olduğu Keşmir'den uluslararası topluma çağrı geldi. A News'e konuşan Azad Keşmir Başkanı Serdar Mesud Han, uluslararası toplumun harekete geçmemesi durumunda soykırım tehlikesinin bulunduğunu söyledi.


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