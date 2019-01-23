Ünlü sanatçı Ayşen Gruda'nın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu. Ünlü sanatçının dostları Hale Soygazi, Selda Alkor ve Göksel Arsoy acılarını bu sözlerle dile getirdi.
Ünlü sanatçı Ayşen Gruda'nın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu. Ünlü sanatçının dostları Hale Soygazi, Selda Alkor ve Göksel Arsoy acılarını bu sözlerle dile getirdi.
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