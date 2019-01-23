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Ayşen Gruda'nın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu

23 Ocak 2019, Çarşamba

Ünlü sanatçı Ayşen Gruda'nın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu. Ünlü sanatçının dostları Hale Soygazi, Selda Alkor ve Göksel Arsoy acılarını bu sözlerle dile getirdi.


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