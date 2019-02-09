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Aynı aileden 9 can... Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

09.02.2019 14:45

Kartal'da çöken binada ölen Alemdar ailesinin 9 üyesi için Pendik'te cenaze töreni düzenlendi. Başkan Erdoğan da törene katıldı..


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