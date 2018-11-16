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Ayılar, yakaladıkları kurdu paramparça etti

16 Kasım 2018, Cuma

Amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, ayılar yakaladıkları kurdu paramparça etti. Turistlerin bu anları kahkaha atarak kaydetmeleri dikkat çekti.


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