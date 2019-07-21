Haberler Web TV Aydın'da makilik alanda korkutan yangın

Aydın'da makilik alanda korkutan yangın

21.07.2019 23:39

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.


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