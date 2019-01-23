Aydın Karakimseli'nin anlattığı ibretlik 'Emanet' hikayesi

İki gün önce hayatını kaybeden yayıncı, gazeteci, televizyoncu ve siyaset bilimci kişiliğiyle tanınan Kayseri’nin önemli simalarından Aydın Karakimseli hayatının önemli kırılmalarından biri olan, İslamcılıkla, daha doğrusu ideoloji fikriyle ilişkisini koparıp tasavvuf düşüncesine, başka türlü bir hakikat arayışına yönelmesine vesilen olan Emanet hikayesi sosyal medyanın en çok konuşulan olayı oldu.
Aydın Karakimseli'nin anlattığı ibretlik 'Emanet' hikayesi23 Ocak 2019, Çarşamba
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