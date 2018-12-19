Avcı vurduğu domuzun saldırısına uğradı. O anlar kamerada

Çanakkale’nin Çan ilçesinde avcı Mehmet Şevik, vurduğu domuzun saldırısına uğrayarak, yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.
Avcı vurduğu domuzun saldırısına uğradı. O anlar kamerada19 Aralık 2018, Çarşamba
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