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Avcı vurduğu domuzun saldırısına uğradı. O anlar kamerada

19 Aralık 2018, Çarşamba

Çanakkale’nin Çan ilçesinde avcı Mehmet Şevik, vurduğu domuzun saldırısına uğrayarak, yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.


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