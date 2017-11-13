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Atatürk'ün meşhur sözlerini söylediği gemi bulundu

13 Kasım 2017, Pazartesi
Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’un işgal edildiği 13 Kasım 1918 tarihinde güvertesinde “geldikleri gibi giderler” dediği gemi bulundu.
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