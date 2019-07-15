Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim tilaveti

Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde düzenlenen törende Kuran-ı Kerim tilavetini gerçekleştirildi.
Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim tilaveti15.07.2019 22:06
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