Haberler Web TV Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim tilaveti

Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim tilaveti

15.07.2019 22:06

Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde düzenlenen törende Kuran-ı Kerim tilavetini gerçekleştirildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları