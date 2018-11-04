Aşiret mensupları şehre inen PKK'lıları kovalayıp taşladı! 04 Kasım 2018, Pazar

Sabha aşireti Şura Meclisi, aşiret lideri Beşir Faysal Huveydi'nin öldürmesinden sorumlu tuttuğu terör örgütü YPG/PKK'nın boykot edilmesi çağrısı yapmıştı. Bugün ise aşiret mensuplarının, taziyeye gelen terör örgütünün desteklediği Rakka meclisi eşbaşkanı Leyla Mustafa'yı ve üyelerini taşlayarak kovaladığı görüntüler ortaya çıktı.





Terör örgütüne muhalifliğiyle bilinen Sabha aşireti lideri Beşir Faysal Huveydi, Cuma günü terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Rakka il merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Cinayeti kınayan aşiret mensupları, Huveydi'nin öldürülmesinden terör örgüyü PKK/ YPG'yi sorumlu tutmuştu.

ABD'NİN DESTEĞİYLE ŞEHİR DEAŞ'TAN ALINMIŞTI

Ocak 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçen Suriye'nin Rakka şehri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava destekli operasyonu sonucu 17 Ekim 2017'de terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilmişti. Kaynak; Haber 7