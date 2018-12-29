Asgari ücret artışı diğer kalemleri de etkiledi 29 Aralık 2018, Cumartesi

Yeni yıl ile birlikte birçok önemli adım atılıyor, onlardan biri de ücretlere yapılan zamlar. Geçtiğimiz günlerde asgari ücret zammı %26,5 olarak belirlendi, 7 milyon kişiyi ilgilendiren bu haber ile birlikte asgari ücret 2.000 TL'nin üzerine çıktı. 7 milyon kişinin maaş artışı yanında kıdem tazminatından 65 yaş aylığına kadar birçok kalemde de değişiklik olacak. Milyonları ilgilendiren o düzenlemenin detaylarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.