Arkadaşını öldürdü, cesedini valize koyup ormanlık alana gömdü 20 Kasım 2018, Salı

Esenyurt’ta 6 ay önce kaybolan adamın cesedi, Tekirdağ’da bir valizin içerisinde ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu. Olayı soruşturan polis, cinayetin öldürülen kişinin arkadaşı tarafından işlendiğini belirledi. Zanlının yabancı uyruklu eşine oturma izni almak için para verdiği ve kendisini oyalayan arkadaşını bıçakladığı ortaya çıktı.