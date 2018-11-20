Haberler Web TV Arkadaşını öldürdü, cesedini valize koyup ormanlık alana gömdü

Arkadaşını öldürdü, cesedini valize koyup ormanlık alana gömdü

20 Kasım 2018, Salı

Esenyurt’ta 6 ay önce kaybolan adamın cesedi, Tekirdağ’da bir valizin içerisinde ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu. Olayı soruşturan polis, cinayetin öldürülen kişinin arkadaşı tarafından işlendiğini belirledi. Zanlının yabancı uyruklu eşine oturma izni almak için para verdiği ve kendisini oyalayan arkadaşını bıçakladığı ortaya çıktı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları