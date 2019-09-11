Arda Turan - Berkay Şahin davasında karar çıktı

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin bugün üçüncü kez hakim karşısına çıkıyor. Çağlayan Adliyesi’nde görülecek duruşmaya ilk gelen Berkay oldu. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada ‘ben davamın arkasındayım’ dedi. Arda Turan'a cinsel taciz suçundan beraat etti. Arda Turan'a kasten yaralama ve ruhsatsız silah suçundan ceza verildi
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin bugün üçüncü kez hakim karşısına çıkıyor. Çağlayan Adliyesi'nde görülecek duruşmaya ilk gelen Berkay oldu. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada 'ben davamın arkasındayım' dedi. Arda Turan'a cinsel taciz suçundan beraat etti. Arda Turan'a kasten yaralama ve ruhsatsız silah suçundan ceza verildi
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