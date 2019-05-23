'Aras' kod adlı teröristin yakalandıktan sonra çekilen ilk fotoğrafı

Karadeniz'de PKK'lı teröristler, son yıllarda güvenlik güçlerinin düzenlediği başarılı operasyonlarda ağır darbe alıyor. Giresun kırsalında 17 Mayıs'ta İran uyruklu 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu'nun Jandarma Özel Harekat (JÖH) timine teslim olmasının ardından, Tunceli'ye geri kaçmaya çalışan, İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategoride yer alan 'Aras Faraşin' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan da bir HES şantiyesine gidip yiyecek aradığı esnada köylülerin ihbarıyla yakalandı. Teröristin o anlarda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı
'Aras' kod adlı teröristin yakalandıktan sonra çekilen ilk fotoğrafı23.05.2019 17:58
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