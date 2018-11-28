BAE ve Suudi prenslerinin alem yaptığı çılgın yat partisinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Önceki videoların devamı niteliğindeki bu görüntüler de ilki gibi çok konuşulacak.
Arap prenslerin yat partisinden yeni görüntüler28 Kasım 2018, Çarşamba
- Arap prenslerin yat partisinden yeni görüntüler
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