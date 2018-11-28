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Arap prenslerin yat partisinden yeni görüntüler

28 Kasım 2018, Çarşamba

BAE ve Suudi prenslerinin alem yaptığı çılgın yat partisinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Önceki videoların devamı niteliğindeki bu görüntüler de ilki gibi çok konuşulacak.


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