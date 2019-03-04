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Antalya'nın fethi törenlerinde SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

04.03.2019 12:26

Antalya'nın, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethinin 812. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK de gerçekleştirdiği gösteriyle izleyenlere görsel şölen sundu.


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