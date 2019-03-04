Antalya'nın fethi törenlerinde SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Antalya'nın, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethinin 812. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK de gerçekleştirdiği gösteriyle izleyenlere görsel şölen sundu.
Antalya'nın fethi törenlerinde SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri04.03.2019 12:26
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