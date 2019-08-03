Antalya'da feci kaza! Anne ile 2 yaşındaki oğlu öldü 03.08.2019 20:31

Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu anne ve 2 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi, baba ile ailenin diğer bebeği yaralandı. Cenazelerin uçakla İstanbul'a gönderileceği ve yarın baba Çolak'ın da katılımıyla toprağa verileceği belirtildi.