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Antalya'da feci kaza! Anne ile 2 yaşındaki oğlu öldü

03.08.2019 20:31

Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu anne ve 2 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi, baba ile ailenin diğer bebeği yaralandı. Cenazelerin uçakla İstanbul'a gönderileceği ve yarın baba Çolak'ın da katılımıyla toprağa verileceği belirtildi.


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