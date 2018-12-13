Antalya’da emniyet müdür yardımcısı intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan’ın Kepez ilçesi seyir terasında saat 10.00 sıralarında cansız bedeni bulundu. Arabasının içinde beylik tabancasıyla intihar ettiği belirlenen Karaaslan, bir süre önce eşini kanserden kaybetmişti.
Antalya’da emniyet müdür yardımcısı intihar etti13 Aralık 2018, Perşembe
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