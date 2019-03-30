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Ankara'da zincirleme kaza

30.03.2019 10:12

Başkent Ankara'da gece saatlerinde zincirleme bir trafik kazası yaşandı. Kaza sonrası araçlarda yangın meydana gelirken itfaiye ekibi araçları söndürdü. Kaza nedeniyle yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.


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