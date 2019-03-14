Haberler Web TV Ankara'da yakıt taşıyan yük treninin vagonları raydan çıktı

Ankara'da yakıt taşıyan yük treninin vagonları raydan çıktı

14.03.2019 09:25

Ankara'da Sincan'da raydan çıkan yük treni ve tanker vagonların yeniden demir yoluna yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları