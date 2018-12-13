Son dakika haberine göre Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonu yakınlarında banliyö treni ile çarpıştı. Kaza sonucu iki vagon devrildi.
Ankara'da tren kazası! YHT-Banliyö treniyle çarpıştı13 Aralık 2018, Perşembe
- Ankara Valiliği'nden tren kazası ile ilgili ilk açıklama! YHT ile banliyö treni çarpıştı
- Ankara'da tren kazası! YHT-Banliyö treniyle çarpıştı
- 13 Aralık 2018 Perşembe hava durumu raporu
- İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
- CHP’de istifa sesleri
- Üsküdar'da bir holdingin bahçesinde bomba bulundu
- CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nden hırsızlık skandalı
- Son dakika: Fırat’ın doğusuna tank ve fırtına obüs sevkiyatı
- Külliye'de ittifak zirvesi
- Fırat’ın doğusuna operasyon nasıl gerçekleştirilecek? İşte Fırat’ın doğusundaki terör yuvaları…
- Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında kritik görüşme!
- Halk otobüsü trafik polisine böyle çarptı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.