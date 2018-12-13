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Ankara'da tren kazası! YHT-Banliyö treniyle çarpıştı

13 Aralık 2018, Perşembe

Son dakika haberine göre Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonu yakınlarında banliyö treni ile çarpıştı. Kaza sonucu iki vagon devrildi.


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