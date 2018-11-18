Ankara'da şaşırtan görüntü! Görenler dönüp bir kez daha baktı 18 Kasım 2018, Pazar

ANKARA Siteler’de trafikte ilerleyen bir aracın üzerinde sürücünün ve yolcunun elbirliği ile taşıdığı sunta, olası kazaya davetiye çıkardı.

