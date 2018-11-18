Haberler Web TV Ankara'da şaşırtan görüntü! Görenler dönüp bir kez daha baktı

Ankara'da şaşırtan görüntü! Görenler dönüp bir kez daha baktı

18 Kasım 2018, Pazar

ANKARA Siteler’de trafikte ilerleyen bir aracın üzerinde sürücünün ve yolcunun elbirliği ile taşıdığı sunta, olası kazaya davetiye çıkardı.


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