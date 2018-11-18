ANKARA Siteler’de trafikte ilerleyen bir aracın üzerinde sürücünün ve yolcunun elbirliği ile taşıdığı sunta, olası kazaya davetiye çıkardı.
Ankara'da şaşırtan görüntü! Görenler dönüp bir kez daha baktı18 Kasım 2018, Pazar
- Ankara'da şaşırtan görüntü! Görenler dönüp bir kez daha baktı
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