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Ankara'da fuhuş operasyonu! 13 kişi gözaltına alındı

12 Aralık 2018, Çarşamba

Ankara'da bulunan "masaj salonu" görünümlü bir mekanda fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan polisler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda 5'i kadın 13 kişi gözaltına alındı.


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