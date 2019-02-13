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Ankara Şehir Hastanesi'nde hasta kabulü başladı

13.02.2019 12:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ankara Şehir Hastanesi'nde hasta kabulüne bugün itibariyle başlandı.


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