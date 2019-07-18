Amerikan medyası Beyaz Saray'ın F-35 kararından memnun değil 18.07.2019 14:44

İstanbul'dan canlı yayın yapan Amerikan televizyonu CNN, Beyaz Saray'ın F-35 kararından sonra da Türkiye'ye Rus uçaklarının inmeye devam ettiğini bildirdi. İptal kararı, ülkenin yayın organları tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.

Türkiye'nin parasını dahi ödediği F-35 jetlerinin satışı, S-400 teslimatlarının başlamasıyla birlikte Beyaz Saray tarafından durduruldu.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, ABD'de bulunan F-35 eğitim programındaki Türk pilotların, 31 Temmuz'a kadar ülkeden ayrılacağı bildirildi.

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Amerikan medyasının gündemine oturan bu iptal kararı, ülkenin yayın organları tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.

CNN'in gündeminde, Pentagon tarafından açıklanan F-35 jetlerinin satışının iptalinin, Trump tarafından memnuniyetsizlikle karşılanması vardı. Kararın altındaki nedenleri değerlendiren CNN, Türkiye'nin program dışında bırakılması nedeniyle en az 600 milyon dolar zarar edileceğini de bildirdi.